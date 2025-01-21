Умер выдающийся художник, произведения которого находятся в галереях многих стран мира

Он был членом Национального союза художников Украины

Не стало известного ужгородского графика и художника Дмитрия Шолтеса. Он скончался в понедельник, 20 января. Его произведения хранятся в галереях многих стран мира, а сам художник – лауреат самых престижных художественных премий Украины. А недавно мир потерял кинорежиссера Дэвида Линча.

О смерти живописца сообщил его сын Банди Шолтес на своей странице в Facebook. " Вчера умер мой отец, Петр Шолтес, ужгородский художник. Ему было 79 лет. Вечная память", — говорится в сообщении.

"Выдающийся ужгородец, член Национального союза художников Украины, Союза художников венгерской интеллигенции имени Мигая Мункачи. Лауреат премии имени Й. Бокшая и А. Эрдели. Петр Шолтес был участником международных пленэров, художественных областных выставок, всеукраинских и зарубежных. Произведения художника хранятся в частных коллекциях и галереях многих стран мира – Чехии, Германии, Венгрии, Польши, Италии, Израиля, США", — отметили в посте на странице Департамента культуры Закарпатской ОВА.

Работа Петра Шолтеса

Что известно о Петре Шолтесе

Петр Шолтес родился 14 октября 1945 в городе Ужгород. Он учился в Ужгородском училище прикладного искусства. В 1995 году стал членом Национального Союза художников Украины.

Его карьера началась в 1987 году. Он начал участвовать в различных художественных выставках, а за период своей деятельности провел более 20 персональных экспозиций не только в Украине, но и в Венгрии. Дмитрий Шолтес – лауреат международной премии имени Шимона Голлоши и областной премии имени Иосифа Бокшая и Адальберта Эрдели.

Работа Петра Шолтеса

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