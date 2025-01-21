Ізраїль запропонував допомогти Україні зі зброєю: про що може йтися

Російська зброя може бути звернена проти окупантів

Ізраїль запропонував допомогти Україні зі зброєю. Проте йдеться не про зброю місцевого виробництва, а про трофейну російську зброю, яка була до цього на озброєнні бойовиків.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Ізраїлі. Зазначається, що під час зустрічі посла України Євгена Корнійчука із заступником глави МЗС Ізраїлю Шаррен Хаскель сторони обговорили спільні виклики, серед яких співпраця Росії та Ірану.

"Посол подякував співрозмовниці за озвучену нею пропозицію передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю. Відзначено, що ця ініціатива є важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни", — йдеться у повідомленні.

Представник Києва також зазначив, що співпраця Росії та Ірану становить загрозу для національної безпеки як України, так і Ізраїлю. А протидія до цього виклику входить в спільні інтереси для обох країн.

Деталей щодо ймовірних обсягів постачання зброї жодна зі сторін не публікувала.

Однак в ізраїльських ЗМІ наприкінці грудня з’явилася оцінка, що лише під час операції на півдні Лівану ізраїльські війська захопили 85 тисяч одиниць різного озброєння та обладнання для ведення розвідки. фігурували:

6840 гранатометів РПГ і протитанкових ракетних комплексів, включаючи 340 ракет "Корнет".

2700 одиниць стрілецької зброї.

9 000 вибухових пристроїв та мін.

2 250 артилерійських снарядів та ракет.

60 зенітних ракет.

20 військових транспортних засобів.

2860 інших видів озброєння.

300 оптичних приладів та біноклів.

Важко сказати, яка частка є зброєю російського виробництва.

Як повідомлялося раніше, США заморозили всі програми зовнішньої допомоги, включаючи підтримку України. Однак блогер Роман Шрайк зазначив, що пакет американської допомоги для нашої країни і так був вичерпаний, а за новий Конгрес поки що голосувати не планував.