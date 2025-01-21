Израиль предложил помочь Украине с оружием: о чем может идти речь

Российское оружие может быть обращено против оккупантов

Израиль предложил помочь Украине с оружием. Однако речь идет не об оружии местного производства, а о трофейном российском оружии, которое находилось до этого на вооружении боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле. Отмечается, что во время встречи посла Украины Евгения Корнийчука с замглавы МИД Израиля Шаррен Хаскель стороны обсудили общие вызовы, среди которых сотрудничество России и Ирана.

"Посол поблагодарил собеседницу за озвученное ею предложение передать Украине оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом в Ливане или где-нибудь у врагов Израиля. Отмечено, что эта инициатива является важным шагом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются обе страны", — говорится в сообщении.

Представитель Киева также отметил, что сотрудничество России и Ирана представляет угрозу для национальной безопасности как Украины, так и Израиля. А противодействие этому вызову входит общие интересы для обеих стран.

Деталей относительно вероятных объемах поставок оружия ни одна из сторон не публиковала.

Однако в израильских СМИ в конце декабря появилась оценка, что лишь во время операции на юге Ливана израильские войска захватили 85 тысяч единиц различного вооружения и оборудования для ведения разведки. Впрочем, большая часть представляет собой разного рода компьютеры и средства связи. Однако кроме них в списке фигурировали:

6 840 гранатомётов РПГ и противотанковых ракетных комплексов, включая 340 ракет "Корнет".

2 700 единиц стрелкового оружия.

9 000 взрывных устройств и мин.

2 250 артиллерийских снарядов и ракет.

60 зенитных ракет.

20 военных транспортных средств.

2 860 других видов вооружения.

300 оптических приборов и биноклей.

Сложно сказать, какая часть из них является оружием российского производства.

Как сообщалось ранее, США заморозили все программы внешней помощи, включая и поддержку Украины. Однако блогер Роман Шрайк отметил, что пакет американской помощи для нашей страны и так был исчерпан, а за новый Конгресс пока голосовать не планировал.