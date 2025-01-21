Трамп заморозив зовнішню допомогу від США: що це означає для України

Блогер розібрав ситуацію без емоцій

Новий президент США Дональд Трамп підписав указ, яким на 90 днів призупинив усі американські програми допомоги іноземним державам, зокрема й Україні. Хоча це викликало ажіотаж в Україні, насправді це рішення глави США ні на що не впливає.

Таку думку у своєму Telegram-каналі висловив блогер та бізнесмен Роман Шрайк. Він пояснив, що насправді вся допомога Україні, передбачена бюджетами, ухваленими Конгресом, вже вичерпана.

За виключенням програми PDA (постачання зброї зі складів армії США). По ній від квітневого бюджету залишився 1 мільярд та ще кілька мільярдів від переоцінки.

"На цьому все – зіроу, порожнеча. Нових коштів для України Конгрес не виділяв і не планує виділяти. Дивуватися не доводиться, зараз при владі ті, хто розповідав, що допомога Україні – це дуже погано", — пише Шрайк.

Він додав, що для зупинки програми PDA, Трампу не має потреби видавати жодних указів. Достатньо просто не виділяти нові пакети допомоги, чого він і так не збирається робити.

"Тому я хз, що за ажіотаж щодо цього указу. Він у нашому випадку ні на що не впливає. Трамп жодної допомоги нам ніколи не обіцяв. Якщо його план із заглядання в очі Путіну не увінчається успіхом, може щось зміниться, а доти звикайте, що допомоги від США чекати не варто", — резюмував блогер.

Нагадаємо, раніше Роман Шрайк пояснював, чи дійсно Україна так сильно залежить від поведінки Трампа. На думку блогера, ця залежність менша, ніж хотілося б главі Білого дому.