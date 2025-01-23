Погода не припиняє дивувати: синоптикиня поділилась прогнозом на 23 січня

Вона розповіла, чи йтимуть опади

В четвер, 23 січня, в Україні буде хмарно та вогко. Прогнозують періодичні тумани, що створюватимуть низьку видимість на дорогах.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, очікується, що по всій Україні пройдуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Західні області відчують лише густу хмарність. Проте в Карпатах і на Закарпатті буде вогко та сніжно.

Нічні температури будуть близькі до нуля, з незначними мінусами в східних областях (від -1 до -4 морозу). Вдень температура коливатиметься від 0 до +4 тепла, з підвищенням до +3+7 градусів тепла на південь та заході країни.

23 січня у Києві очікується мокрий сніг та тумани. Протягом дня температура коливатиметься від 0 до +2 градусів.

Якою буде погода в кінці січня

Прогноз погоди, хоч і змінюється, продовжує показувати тенденцію до підвищення температури.

"Прогнозовані раніше надвисокі градуси трохи з'їхали вниз, проте тенденція (тенденція!) до березневого чи майже квітневого тепла у прогностичних моделях поки що зберігається", — йдеться в повідомленні.

Діденко вважає, що з 25 по 30 січня температура в Україні підніметься до +4+9 градусів, а на півдні навіть до +7+13 градусів. Поки що ж в Україні зберігається хмарна, волога погода, з температурою близько нуля.

Раніше "Телеграф" писав, чи будуть магнітні бурі з 20 по 24 січня.