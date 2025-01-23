Погода не перестает удивлять: синоптик поделилась прогнозом на 23 января

Она рассказала, будут ли осадки

В четверг, 23 января, в Украине будет облачно и сыро. Прогнозируют периодические туманы, создающие низкую видимость на дорогах.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. Ожидается, что по всей Украине пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.

Западные области почувствуют только облачную облачность. Однако в Карпатах и Закарпатье будет сыро и снежно.

Ночные температуры будут близки к нулю, с незначительными минусами в восточных областях (от -1 до -4 мороза). Днем температура будет колебаться от 0 до +4 тепла, с повышением до +3+7 градусов тепла к югу и западу страны.

23 января в Киеве ожидается мокрый снег и туман.

Какая будет погода в конце января

Прогноз погоды, хоть и меняется, продолжает показывать тенденцию к повышению температуры.

"Прогнозируемые ранее сверхвысокие градусы немного съехали вниз, однако тенденция (тенденция!) к мартовскому или почти апрельскому теплу в прогностических моделях пока сохраняется", — говорится в сообщении.

Диденко считает, что с 25 по 30 января температура в Украине поднимется до +4+9 градусов, а на юге даже до +7+13 градусов.

Ранее "Телеграф" писал, будут ли магнитные бури с 20 по 24 января.