Коли чекати магнітні бурі: календар сонячної активності на тиждень

Під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі

Інтенсивність магнітної бурі, яка тривалий час впливала на Землю, почала знижуватися. Водночас астросиноптики прогнозують незначну сонячну активність протягом наступного тижня.

"Телеграф" розповість, коли варто очікувати магнітні бурі наступного тижня, посилаючись на дані, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Варто зазначити, що вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

Магнітні бурі 20 січня

У понеділок, 20 січня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає незначним магнітним бурям.

Магнітні бурі 21 січня

У вівторок, 21 січня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Магнітні бурі 22 січня

Відповідно до прогнозів, 22 січня 2025 року очікується низька сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що свідчить слабкі магнітні бурі.

Магнітні бурі 23 січня

Згідно з прогнозами, 23 січня 2025 року очікується низька сонячна активність із K-індексом 2 (зелений рівень). Це свідчить про відсутність значних магнітних бур.

Магнітні бурі 24 січня

24 січня 2025 року очікується низька сонячна активність із K-індексом 2 (зелений рівень). А це означає, що магнітні бурі будуть незначними.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами. Всю актуальну інформацію з магнітними бурами можна подивитись нижче.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Раніше "Телеграф" розповідав, в яких областях зіпсується погода.