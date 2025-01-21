"Булати" під знаком сталевого коня: що розповідає шеврон легендарної Сіверської бригади

1-ша окрема танкова Сіверська бригада має на озброєнні модернізовані танки Т-64БМ "Булат"

Усі шеврони українських захисників несуть у собі глибоке значення та багатолітню історію. За кожним таким знаком – особлива розповідь про бойовий шлях підрозділу, його традиції та цінності.

Нові нарукавні знаки почали з'являтися у Збройних силах України ще 2014 року, коли розпочалася російська агресія. "Телеграф" розповість, що означає символіка 1-ї окремої танкової Сіверської бригади.

На офіційному нарукавному знаку танкістів-сіверян красується сталевий кінь – символ спадкоємності традицій українського війська. Колірна гама шеврона вказує на приналежність до танкових військ. Місцем дислокації елітного підрозділу є селище Гончарівське, що на Чернігівщині.

1-ша окрема танкова Сіверська бригада посідає унікальне місце у структурі Збройних сил України. Це єдиний підрозділ, який має на озброєнні модернізовані танки Т-64БМ "Булат". Бойова міць цих машин вражає: високоточна зброя, сучасні керовані ракети "Комбат", потужні двигуни та надійні системи динамічного захисту.

Свою назву "Сіверська" бригада отримала не випадково – на честь славетного історико-географічного регіону, де базується підрозділ. У складі Оперативного командування "Північ" бригада від 2014 року стоїть на захисті України. Особливу сторінку в історію вписала під час повномасштабного російського вторгнення 2022 року, мужньо боронячи Чернігів.

Бойовий потенціал бригади формують танкові батальйони, механізований батальйон, потужна артилерійська група, розвідувальні та інженерні підрозділи. Крім легендарних "Булатів", у бойовому строю перебувають танки Т-64БВ та інша техніка, оснащена найсучаснішими засобами зв'язку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що означає шеврон легендарної 93-ї ОМБр. "Холодний Яр" — одне з найбільш боєздатних з'єднань Сухопутних військ ЗСУ.