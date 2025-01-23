Символы прошлого становятся оберегом настоящего: что известно о шевроне славной 92-й ОШБр Иване Сирко (фото)

Бригада создана в 2000 году на базе 6 дивизии Национальной гвардии Украины

Каждый шеврон на военной форме – не просто элемент одежды. Это символ чести, достоинства и боевого духа, отражающий историю, традиции и характер подразделения. Среди таких знаков – шеврон славной 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, воины которой уже много лет защищают нашу землю от российской агрессии.

Сегодня "Телеграф" расскажет историю этого символа, ставшего настоящим оберегом для защитников и знаком приближения украинской победы.

Шеврон имеет форму, похожую на щит. А его желто-зеленый цвет — цвета герба Харьковщины, пункты дислокации бригады.

Главный элемент шеврона – ружья запорожских казаков. Они изображены желтым цветом. Этот символ ассоциируется с исторической борьбой украинских казаков за независимость и свободу.

Также на шевроне присутствует Палисад. Это старинное оборонительное сооружение в виде частокола. Он символизирует Запорожскую Сичь, укрепление которой было обнесено чистоколом. Указывает на почетное наименование бригады.

Что известно о 92 ОШБр

92-я отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко (92 ОШБр) — формирование механизированных войск в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины численностью в бригаду.

Бригада была создана в 2000 году на базе 6-й дивизии Национальной гвардии Украины. В 2011 году ее штат сократили и планировали ликвидировать до 2015 года. С началом российско-украинской войны 2014 незначительные силы бригады находились в Харьковской области и только в августе 2014 ротно-тактическая группа была направлена на Донбасс в попытке деблокировать окруженные под Иловайском войска. В дальнейшем участвовала во многих боях, в том числе в захвате спецназовцев ГРУ под Счастьем.

Во время российского вторжения в 2022 году бригада участвовала в обороне Харькова на Чугуевском направлении.

8 сентября 2022 года президент Зеленский отметил заслуги бригады при контрнаступлении на Харьковщине в районе Балаклеи.

Во время сентябрьского контрнаступления бригада захватила танк Т-90А, по предположению принадлежавший 27-й мотострелковой бригаде. Танк в 2023 году был передан в США.

В 2023 году 92-я механизированная бригада была переименована в 92-ю отдельную штурмовую бригаду.

В октябре 2023 года бригада вела бои под Бахмутом. 7 октября сообщалось о ликвидации бригадой майора ВС РФ.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский наградил Масловского и военных, пленивших солдат КНДР на Курщине.