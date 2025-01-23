Меру Ірпеня Олександру Маркушину оголосили підозру за незаконний відпочинок закордоном, — ЗМІ

Його справа майже ідентична справі нардепа Олександра Дубінського

У четвер, 23 січня, слідчі Державного бюро розслідувань оголосили повідомлення про підозру Ірпінському міському голові Олександру Маркушину. За матеріалами ДБР, його підозрюють в тому, що у серпні 2022 року він здійснив незаконний перетин кордону з метою відпочинку, використовуючи підроблені документи для незаконного внесення до волонтерської системи "Шлях". При цьому Маркушин не задекларував ввезення жодної гуманітарної допомоги при поверненні в Україну.

Про це повідомляє ірпінське видання ITV.

Справа Олександра Маркушина майже ідентична справі нардепа Олександра Дубінського, який нібито виїжджав з України для супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок. Дубінському вручили обвинувальний вирок за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, його справа наразі вже в суді.

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин 24.08.2022 р. здійснив перетин українсько-польського кордону через пропускний пункт "Рава-Руська-Хребенне", повернувшись до України 30.08.2022 р. через пропускний пункт "Долгобичув-Угринів". Перетин кордону він здійснив на автомобілі VOLKSWAGEN PASSAT 2020 року випуску (державний номерний знак AI 5550ВТ), який належить громадянину України Гаїні Сергію Івановичу та перебуває у безоплатному користуванні Маркушина.

Єдиною законною підставою для його виїзду за кордон могло бути лише закордонне відрядження, втім, у період 24-30.08.2022 р. Маркушин не перебував у офіційному відрядженні, що підтверджено журналом відряджень. У цей період мер Ірпеня перебував у офіційній відпустці, а його обов’язки виконував перший заступник міського голови.

Загалом, Маркушин перебував у поїздці 6 діб. Протягом двох діб, 27-28 серпня 2022 року, Олександр Маркушин перебував в Італії, де у готелі "Roses Hotel" (Абруццо, провінція Терамо) провідав свою колишню родину. За інформацією журналістів, протягом інших 4 діб він проводив час на відпочинку.

Олександру Маркушину оголошено підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України), якою передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.