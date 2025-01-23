Мэру Ирпеня Александру Маркушину объявили подозрение за незаконный отдых за границей, — СМИ

Его дело почти идентично делу нардепа Александра Дубинского

Сегодня следователи Государственного бюро расследований объявили сообщение о подозрении Ирпенскому городскому голове Александру Маркушину. По материалам ГБР, его подозревают в том, что в августе 2022 года он совершил незаконное пересечение границы с целью отдыха, используя поддельные документы для незаконного внесения в волонтерскую систему "Шлях". При этом Маркушин не задекларировал ввоз никакой гуманитарной помощи при возвращении в Украину.

Об этом сообщает ирпенское издание ITV.

Дело Александра Маркушина почти идентично делу нардепа Александра Дубинского, который якобы выезжал из Украины для сопровождения отца на лечение, однако на самом деле поехал на отдых. Дубинскому вручили обвинительный приговор за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, его дело сейчас уже в суде.

Городской голова Ирпеня Александр Маркушин 24.08.2022 г. совершил пересечение украинско-польской границы через пропускной пункт "Рава-Русская-Хребенне", вернувшись в Украину 30.08.2022 г. через пропускной пункт "Долгобичув-Угринов". Пересечение границы он совершил на автомобиле VOLKSWAGEN PASSAT 2020 года выпуска (государственный номерной знак AI 5550ВТ), который принадлежит гражданину Украины Гаине Сергею Ивановичу и находится в безвозмездном пользовании Маркушина.

Единственным законным основанием для его выезда за границу могла быть только заграничная командировка, впрочем, в период 24-30.08.2022 г. Маркушин не находился в официальной командировке, что подтверждено журналом командировок. В этот период мэр Ирпеня находился в официальном отпуске, а его обязанности исполнял первый заместитель городского головы.

В общем, Маркушин находился в поездке 6 суток. В течение двух суток, 27-28 августа 2022 года, Александр Маркушин находился в Италии, где в отеле "Roses Hotel" (Абруццо, провинция Терамо) проведал свою бывшую семью. По информации журналистов, в течение остальных 4 суток он проводил время на отдыхе.

Александру Маркушину объявлено подозрение по ч. 2 ст. 332 УКУ (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины), которой предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.