У яких українських прізвищах ставиться апостроф: у деяких випадках сумніваються навіть мовники

Лише після певних букв у слові треба ставити апостроф

Українська мова має чимало тонкощів, особливо коли йдеться про написання прізвищ. Одним з найскладніших елементів є апостроф, який може спантеличити навіть досвідчених мовців.

Фахівці Інституту української мови НАН України визначили чіткі правила вживання цього особливого знака. Зокрема, апостроф обов'язково ставиться після певних приголосних, таких як б, п, в, м, ф, та літери р. Особливо часто це трапляється у похідних від імені Лук'ян.

Розглянемо конкретні приклади. Прізвище В'юнок є правильним саме через вживання апострофа після літери в. Так само правильними є П'ятківський, Мар'янчук та Лук'яненко. У кожному з цих випадків апостроф виконує важливу роль у правильній вимові та написанні.

Окрема увага приділяється прізвищам, які утворені від загальних назв або власних імен. Наприклад, прізвища Під'ярський та Під'яворський демонструють правило вживання апострофа на межі морфем.

Зазначимо, що у період розпаду СРСР, коли відбувалася масова заміна паспортів, траплялося чимало помилок при перекладі українських прізвищ з російської мови.

Часто не ставили апостроф там, де він мав би бути, або навпаки, ставили його у непотрібних місцях. Чимало прізвищ через це і зараз вписані у документи українців неправильно.

Також раніше "Телеграф" писав, що у якому випадку українською потрібно писати у прізвищах букву "Є". Деколи її неправильно замінюють на "Е".