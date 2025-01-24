В каких украинских фамилиях ставится апостроф: в некоторых случаях сомневаются даже лингвисты

Только после определенных букв в слове нужно ставить апостроф.

У украинского языка немало тонкостей, особенно когда речь идет о написании фамилий. Одним из самых сложных элементов является апостроф, который может озадачить даже опытных носителей языка.

Специалисты Института украинского языка НАН Украины определили четкие правила употребления этого особого знака. В частности, апостроф обязательно ставится после некоторых согласных, таких как б, п, в, м, ф, и буквы р. Особенно часто это случается у производных от имени Лук'ян.

Рассмотрим конкретные примеры. Фамилия В'юнок правильна именно из-за употребления апострофа после буквы в. Так же правильны П'ятківський, Мар'янчук та Лук'яненко. В каждом из этих случаев апостроф играет важную роль в правильном произношении и написании.

Отдельное внимание уделяется фамилиям, образованным от общих названий или собственных имен. Например, фамилии Під'ярський та Під'яворський демонстрируют правило употребления апострофа на грани морфем.

Отметим, что в период распада СССР, когда происходила массовая замена паспортов, было немало ошибок при переводе украинских фамилий с русского языка.

Часто не ставили апостроф там, где он должен быть или наоборот, ставили его в ненужных местах. Многие фамилии из-за этого и сейчас вписаны в документы украинцев неправильно.

Также ранее "Телеграф" писал, что в каком случае на украинском нужно писать в фамилиях букву "Є". Иногда ее неправильно заменяют "Е".