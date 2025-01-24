Кияни грають в кальмара прямо посеред Хрещатику (відео)

Чоловік у рожевій формі стояв у центрі столиці

У пʼятницю, 24 січня, у центрі Києва жителі столиці мали нагоду зіграти в "Гру Кальмара". Українці відреагували на це.

Про це повідомили місцеві-телеграм канали. Десятки людей зібралось поруч з метро.

"Гра в кальмара" йде повним ходом на Хрещатику", — йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах помітно, що стоїть чоловік у рожевому костюмі та щось показує людям. На аркуші паперу також був написаний текст.

Українці написали свою думку. Вони жартували з того, що відбувається.

Додамо, складні часи в Україні призвели до спалаху популярності конспірологічних теорій і підштовхнуло всяких "інфлюєнсерів" займатися ментальною гімнастикою у пошуках прихованих символів та популярності у соцмережах. Наприклад, один із користувачів припустив, що тактильні знаки на гривнях "насправді" є посиланням на серіал "Гра в кальмара".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у метрополітені Києва нещодавно помітили людину, яка вручає людям синій та червоний конверти. Він був схожий на персонажа із популярного серіалу "Гра в кальмара". Тим часом в одній із столичних шкіл діти вигадали "кращу забавку" — на перерві школярі "грали в ТЦК і ухилянтів".