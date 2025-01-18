Передивився "Гру в кальмара": нова конспірологія про гривні розходиться по мережі

Критичне мислення не виявлено

Складні часи в Україні призвели до спалаху популярності конспірологічних теорій і підштовхнуло всяких "інфлюєнсерів" займатися ментальною гімнастикою у пошуках прихованих символів та популярності у соцмережах. Наприклад, один із користувачів припустив, що тактильні знаки на гривнях "насправді" є посиланням на серіал "Гра в кальмара".

Його роздумами поділився telegram-канал "Ху**ая Одеса". На відео чоловік порівнює купюри зі знаками на шоломах охоронців із серіалу, а життя в Україні із життям у Північній Кореї.

При цьому офіційну версію того, навіщо на купюри наносяться знаки для людей із поганим зором, чоловік категорично відкидає.

Згадані на відео рельєфні значки дійсно наносяться як символи для сліпих. Практика їх нанесення поширена у всьому світі, проте кожна валюта має свою унікальну рису. Наприклад, на південнокорейських вонах вони виконані у вигляді від однієї до чотирьох вертикальних ліній, на євро лінії коротші та нанесені у різних місцях залежно від номіналу. А ось на доларах їх нема.

Вони також виконують функцію додаткового елемента захисту від підробок, оскільки рельєфний друк потребує специфічних технологій. Також у деяких випадках вони допомагають автоматичним сканерам розпізнавати купюру.

На гривнях значки у вигляді трикутників, кружків та квадратів вперше з’явилися під час випуску другого покоління валюти, тобто йдеться про середину-кінець 90-х. Сценарій "Гри в кальмари" був написаний у 2008 році, а перший сезон вийшов у 2021 році.

Фанати серіалу також звернули увагу на те, що символи охоронців їм щось нагадують. Однак вони порівняли їх із популярною ігровою приставкою Playstation, на кнопках джойстика яких теж красуються вказані символи. І ні, вони з’явилися у 1994 році, тож гривнею вони не надихалися.

Варто також зазначити, що в Південній Кореї, де знімали серіал, дуже низький рівень поінформованості про те, що відбувається в Україні. Наша країна з’явилася в їхніх медіа після початку війни у 2014 році, але активно почала висвітлюватися хіба що в контексті зближення Росії з КНДР. В іншому ж середньостатистичний південнокореєць знає про Україну лише те, що це країна десь у східній Європі.

Нагадаємо, нещодавно в мережі знову підняли стародавню байку про те, що на 100 гривнях зображено Віктора Ющенка, а не Тараса Шевченка.