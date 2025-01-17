Десь "Гра в кальмара", а в Україні "Гра в ТЦК". Діти в Києві вигадали небезпечну забавку

Діти, схоже, не усвідомлюють своїх дій

У метрополітені Києва нещодавно помітили людину, яка вручає людям синій та червоний конверти. Він був схожий на персонажа із популярного серіалу "Гра в кальмара". Тим часом в одній із столичних шкіл діти вигадали "кращу забавку" — на перерві школярі "грали в ТЦК і ухилянтів".

Як повідомляють столичні Telegram-паблік, це сталося в одній зі шкіл — нині невідомо, в якій саме. Суть скандалу полягала в тому, що граючи на перерві діти вирішили розділитися на "ТЦК" та "ухилянтів".

У батьківському чаті пишуть, що в результаті подібної гри одному з дітей мало не зламали носа. Батьки зажадали від адміністрації школи провести з учнями профілактичні бесіди щодо неприпустимості такої поведінки.

У коментарях користувачі соціальних мереж теж пишуть про неприпустимість такої поведінки. Водночас, деякі, схоже, не розуміють, що подібні дії є вкрай небезпечними для майбутніх поколінь українців.

"Гра в Кальмара — дитяча забавка. Інша справа — гра в ТЦК", — написав один із користувачів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в одному з хостелів Києва вибухнув скандал через відмову пускати військових.