"Гра в американського кальмара": у мережі порівнюють інавгураційні фото Трампа різних років

Не всім сподобалось фото, критикують навіть американці

У США за кілька днів до інавгурації представили офіційний портрет новообраного президента Дональда Трампа. Він кардинально відрізняється від минулого.

Про це повідомило видання Sky News Australia. Деякі користувачі соцмереж помітили, що новий портрет обраного президента Сполучених Штатів дещо схожий на його фото, зроблене у в'язниці округу Фултон у 2023 році.

Портрет Трампа сколихнув соцмережі

Напередодні церемонії в соціальних мережах з’явилася офіційна брошура з портретом обраного президента Дональда Трампа. Спостерігачі відзначили разючу схожість із фотографією Трампа у серпні 2023 року, зробленою у в’язниці округу Фултон в Атланті після його здачі у справі про виборчий рекет.

Окрім цього, корустувачі мережі Х жартують, що фото Трампа виглядає так, ніби він пережив інсульт.

Пишуть користувачі Х про портрет Дональда Трампа

Окрім цього, у коментарях під дописами у мережі Х люди порівнювали його жест на фото з поглядом Кудрика. "Погляд Кубрика" — один із найвідоміших режисерських прийомів режисера Стенлі Кубрика. Метод композиції кадру, коли персонаж дивиться на камеру з нахилом вперед, щоб передати глядачам, що вони перебувають на піку свого розладу.

Порівнюють міміку з поглядом Кудрика

В Україні також звернули увагу на оновлене фото Дональда Трампа. Кореспондент Голосу Америки в Пентагоні опублікував портрети для порівняння.

У коментарях до цього допису люди не стримували своїх емоцій. Деякі навіть порівнювали портрет з популярним фільмом "Гра в Кальмара".

Порівняли фото з фільмом "Гра в кальмара"

Український політик Леонід Ємець на Facebook-сторінці опублікував оновлений інавгураційний портрет Трампа та минулу версію.

"До інавгурації Трампа лишилось три дні. Чекаєте? Я дуже. Пс. Офіційні фото минулого і нинішнього входу у посаду Президента США", — написав він до фото.

Інавгурація Трампа — що відомо

Інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа заплановано на 20 січня, як очікується, церемонія розпочнеться о 19:00 (по Києву). Після цього Трамп стане офіційно 47 президентом США. Окрім Трампа до присяги буде приведено і віце-президента Джей Ді Венса.

Ілон Маск, Марк Цукерберг і Джефф Безос стануть почесними гостями на інавгурації Дональда Трампа. Маск, який активно підтримував Трампа під час передвиборчої кампанії, навіть очолює новий орган для поліпшення урядових процесів. Хто ще буде на інавгурації Дональда Трампа — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Також "Телеграф" раніше писав, що депутат від "Слуги народу" пафосно відмовився від інавгурації Трампа.