Вручає повістки? У метро Києва помітили персонажа "Гри в кальмара" (відео)

Перехожим пропонує обрати один конверт з двох

В Києві в метро помітили цікавого персонажа, який вручає людям синій та червоний конверти. Чоловік схожий на персонажа з популярного серіалу "Гра в кальмара".

Про це свідчить відео, яке поширює місцевий паблік. Зазначається, що чоловік у метро копіює героя з відомого корейського серіалу – Вербувальника.

Він мовчки підходить до людей і простягає їм два конверти — червоний та синій. Людина обирає свій колір та кидає на підлогу, на конверт чоловіка. На відео з метро це повторюється кілька разів, після чого чоловік корейської зовнішності вручає жінці якийсь папірець.

Щодо цього деякі пишуть, ніби він видає повістки, а хтось — що це рекламна компанія така.

""Гра в кальмара" у столичному метро. Новий спосіб вручити повістку?" — йдеться у підписі під відео.

У мережі люди додають, що після неправильного кидка конверта жінка мала отримати ляпас, проте чоловік упустив цей нюанс. Дехто наголошує, що це прикольно і хотів би побачитись з персонажем особисто, а хтось не розуміє цього, адже не бачив серіал.

Були серед українців і ті, що пожартували про новий метод вручення ТЦК повісток, аби зацікавити людей.

Водночас достеменно не відомо, чому чоловік у метро себе так поводить і частиною чого є його міні шоу.

Додамо, що "Гра в кальмара" – це південнокорейський серіал, який став одним із найпопулярніших проєктів Netflix. Його сюжет розповідає про боротьбу за виживання в екстремальних умовах із великим грошовим призом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у вагоні метро в Києві жінка побилась з чоловіком.