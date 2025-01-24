Киевляне играют в кальмара прямо посреди Крещатика (видео)

Человек в розовой форме стоял в центре столицы

В пятницу, 24 января, в центре Киева жители столицы имели возможность сыграть в "Игра Кальмара". Украинцы отреагировали на это.

Об этом сообщили местные телеграммы каналы. Десятки человек собрались рядом с метро.

"Игра в кальмара" идет полным ходом на Крещатике", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах заметно, что стоит мужчина в розовом костюме и показывает что-то людям. На листе бумаги был написан текст.

Украинцы написали свое мнение. Они шутили над происходящим.

Добавим, сложное время в Украине привело к вспышке популярности конспирологических теорий и подтолкнуло всяких "инфлюенсеров" заниматься ментальной гимнастикой в поисках скрытых символов и популярности в соцсетях. К примеру, один из пользователей предположил, что тактильные знаки на гривнах "на самом деле" являются ссылкой на сериал "Игра в кальмара".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в метрополитене Киева недавно заметили человека, который вручает людям синий и красный конверты. Он походил на персонажа из популярного сериала "Игра в кальмара". Между тем, в одной из столичных школ дети придумали "лучшую игрушку" — на перерыве школьники "играли в ТЦК и ухилянтов".