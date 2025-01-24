Умєров вдався до звільнень через скандал з закупівлею озброєнь

Політичні ігри, "зливи" контрактів та інформації, а також піар бездіяльності відбуваються замість забезпечення фронту озброєнням, вважає очільник МОУ

Міністр оборони України Рустем Умєров вирішив звільнити свого заступника Дмитра Кліменкова та директорку агенції оборонних закупівель (АОЗ) Міністерства оборони України Марину Безрукову.

Він вважає, що вони провалили роботу із закупівлі озброєння та забезпечення ним ЗСУ. Про це повідомляється в Telegram-каналі МОУ.

"Єдиний критерій, який Міністерство оборони ставить перед Агентством оборонних закупівель — вчасно і в повному обсязі забезпечити фронт усім необхідним озброєнням. На жаль, за останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, "зливи" контрактів, "злив" інформації (правоохоронці обовʼязково ще перевірять ці факти), піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ", – йдеться у публікації, яку Умєров назвав першою та останньою на тему закупівель озброєння.

За його словами, закупівлі зброї, які повинні бути закритими під час воєнного стану та повномасштабної війни, чомусь перетворилися на "Амазон", де кожен користувач інтернету може у реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників. Водночас масштаби цих закупівель, які були б принаймні співмірними з піаром у ЗМІ, українські захисники на фронті так і не відчули.

"Тому я ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив цю роботу:

1. Подаю до Кабміну подання на звільнення мого заступника — Дмитра Кліменкова.

2. Контракт із Мариною Безруковою Міністерство оборони не продовжує", – пише очільник військового відомства.

Окрім цього, Міністерство оборони вирішило відкликати двох представників держави з Наглядової ради.

Умєров зазначає, що випадок, коли два незалежних представники Наглядової ради підтримали позицію держави, а уповноважений державою представник інтересів держави проігнорував рекомендації органу управління, стане прецедентом в історії державного корпоративного управління,

Міністр оборони пообіцяв, що перезапуск Наглядової ради відбудеться найближчим часом. Повідомляється, що директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова.

"Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша — лише створювала медійний шум. Розмов про закупівлю озброєння для армії багато, результат — незадовільний. Ми змінюємо систему, щоб результат був на фронті, а не в новинах", – йдеться в публікації.