Умеров прибег к увольнениям из-за скандала с закупкой вооружений

Политические игры, "сливы" контрактов и информации, а также пиар бездействия происходят вместо обеспечения фронта вооружением, считает глава МОУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров решил уволить своего заместителя Дмитрия Клименкова и директора Агентства оборонных закупок (АОЗ) Министерства обороны Украины Марину Безрукову.

Он считает, что они провалили работу по закупке вооружения и обеспечению им ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале МОУ.

"Единственный критерий, который Министерство обороны ставит перед Агентством оборонных закупок — своевременно и в полном объеме обеспечить фронт всем необходимым вооружением. К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, "сливы" контрактов, "слив" информации (правоохранители обязательно еще проверят эти факты), пиар бездействия и невыполнение КРІ подчиненным предприятием МОУ", – говорится в публикации, которую Умеров назвал первой и последней на тему закупок вооружения.

По его словам, закупки оружия, которые должны быть закрыты во время военного положения и полномасштабной войны, почему-то превратились в "Амазон", где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей. В то же время масштабы этих закупок, которые были бы, по крайней мере, соразмерны пиару в СМИ, украинские защитники на фронте так и не почувствовали.

"Поэтому я принял решение отстранить всех, кто провалил эту работу:

1. Подаю в Кабмин представление на увольнение моего заместителя — Дмитрия Клименкова.

2. Контракт с Мариной Безруковой Министерство обороны не продлевает", – пишет глава военного ведомства.

Кроме этого, Министерство обороны решило отозвать двух представителей государства из Наблюдательного совета.

Умеров отмечает, что случай, когда два независимых представителя Наблюдательного совета поддержали позицию государства, а уполномоченный государством представитель интересов государства проигнорировал рекомендации органа управления, станет прецедентом в истории государственного корпоративного управления,

Министр обороны пообещал, что перезапуск Наблюдательного совета состоится в ближайшее время. Сообщается, что директором АОЗ будет назначен Арсен Жумадилов.

"В этом году у АОЗ и ДОТ были одинаковые условия. Одно агентство выполнило работу, другое — лишь создавало медийный шум. Разговоров о закупке вооружения для армии много, результат — неудовлетворительный. Мы меняем систему, чтобы результат был на фронте, а не в новостях", – говорится в публикации.

Ранее военный аналитик, председатель наблюдательного совета Агентства Тарас Чмут, утверждал, что заявления Центра противодействия коррупции о том, что якобы министр обороны Рустем Умеров взял под ручное управление Агентство оборонных закупок и указывает, какие контракты с кем заключать являются слухами и манипуляциями.