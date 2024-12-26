У Вінниці військовий ТЦК побив чоловіка: що йому загрожує

Потерпілий зараз перебуває під наглядом медиків

У Вінниці повідомили про підозру військовослужбовцю РТЦК та СП, який у ході суперечки завдав молодшому за віком чоловікові тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Там зазначили, що інцидент стався 23 грудня на території одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Вінницької області.

Так, 52-річний солдат під час словесної суперечки та штовханини завдав молодшому за віком чоловікові тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Наразі постраждалий перебуває під наглядом медиків. Загрози для життя та здоров’я немає.

До суду направлено клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. За вчинене чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Волині співробітники ТЦК побили та відвезли чоловіка у невідомому напрямку. На ситуацію відреагував уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець. Він звернувся до прокурора.