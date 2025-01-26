Огидний, але елітний: як та навіщо в СРСР робили апельсиновий майонез

Фруктовий майонез не вироблявся для широкого вжитку

Постійний дефіцит товарів у Радянському Союзі часто призводив до того, що на полицях магазинів з’являлись дуже дивні товари та продукти. Наприклад, суп із пельменів, плов з тушонкою та інші страви про які ми розповідали. Проте був ще один дивний продукт — апельсиновий майонез.

"Телеграф" розповідає, як він з’явився. А також навіщо його виробляли в СРСР.

Про цей продукт можна прочитати навіть у книжці. Його описали у довіднику 1977 року "Виробництво маргаринової продукції, майонезу та харчової гірчиці". По суті, він являв собою соус жирністю 35%, який виготовляли із додаванням фруктово-ягідного джему та есенції.

Але при цьому оцтову кислоту, яка присутня у майонезі, заміняли лимонною, а для желювання використовували кукурудзяний фосфатний крохмаль. На додачу в рецептуру входили сухе молоко і цукор. Як неважко здогадатись, продукт, який виходив із такого поєднання інгредієнтів, був десертом.

Фото згенероване штучним інтелектом - "Телеграф"

Фруктовий майонез не вироблявся для широкого вжитку. Знайти його можна було тільки на полицях магазинів для еліти.

Більшість громадян СРСР навіть не чули про цей дивний продукт. І навіть такий імідж з нотками виключності та елітарності не зміг зробити апельсиновий майонез популярним.

Люди, які куштували цю дивну страву, зізнавались, що смак у нього був щонайменше дивним, а декому він здавався навіть огидним. Тому за кілька років виробництво цього десерту припинили.

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