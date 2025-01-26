Огидний, але елітний: як та навіщо в СРСР робили апельсиновий майонез
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Фруктовий майонез не вироблявся для широкого вжитку
Постійний дефіцит товарів у Радянському Союзі часто призводив до того, що на полицях магазинів з’являлись дуже дивні товари та продукти. Наприклад, суп із пельменів, плов з тушонкою та інші страви про які ми розповідали. Проте був ще один дивний продукт — апельсиновий майонез.
"Телеграф" розповідає, як він з’явився. А також навіщо його виробляли в СРСР.
Про цей продукт можна прочитати навіть у книжці. Його описали у довіднику 1977 року "Виробництво маргаринової продукції, майонезу та харчової гірчиці". По суті, він являв собою соус жирністю 35%, який виготовляли із додаванням фруктово-ягідного джему та есенції.
Але при цьому оцтову кислоту, яка присутня у майонезі, заміняли лимонною, а для желювання використовували кукурудзяний фосфатний крохмаль. На додачу в рецептуру входили сухе молоко і цукор. Як неважко здогадатись, продукт, який виходив із такого поєднання інгредієнтів, був десертом.
Фруктовий майонез не вироблявся для широкого вжитку. Знайти його можна було тільки на полицях магазинів для еліти.
Більшість громадян СРСР навіть не чули про цей дивний продукт. І навіть такий імідж з нотками виключності та елітарності не зміг зробити апельсиновий майонез популярним.
Люди, які куштували цю дивну страву, зізнавались, що смак у нього був щонайменше дивним, а декому він здавався навіть огидним. Тому за кілька років виробництво цього десерту припинили.
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