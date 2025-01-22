Не лише "Ракета". 6 моделей наручного годинника в СРСР, які цінують досі

Ці моделі користуються популярністю на антикварних ринках

СРСР був часом не лише експериментів над свідомістю цілого покоління та політичних змін — там виробляли предмети, деякі з них через роки стали набувати цінності серед колекціонерів. У даному випадку розглянемо марки наручного годинника радянського виробництва, які сьогодні популярні на антикварних ринках.

Як повідомляє Антикварний дім "Копі", йдеться про такі моделі наручного годинника, як "Ракета", "Політ", "Зоря", "Слава", "Чайка" та "Луч".

Ракета

Цей годинник був випущений в 1961 році. Він мав популярність серед радянських громадян і був затребуваний за межами Радянського Союзу завдяки своєму унікальному дизайну та високій якості.

Політ

Був випущений 1964 року. Він став символом радянського мистецтва виготовлення годинників та був використаний у багатьох фільмах.

Зоря

Був випущений в 1970-х роках і вирізнявся своїм сучасним та стильним на той момент виконанням. Він був широко поширений як серед чоловіків, так і серед жінок завдяки своїй універсальності та доступності.

Слава

Цей годинник був випущений у 1950-х роках і був відомий своїм простим та елегантним дизайном.

Чайка

Цей годинник теж випускався в СРСР з 1950-х років і був доступний широкому колу споживачів завдяки своїй доступності та надійності.

Луч

Годинник "Луч" з’явився в СРСР у 1980-х роках. До цього дня високо цінуються колекціонерами.

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