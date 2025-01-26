Отвратительный, но элитный: как и зачем в СССР делали апельсиновый майонез
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Фруктовый майонез не производился для широкого потребления
Постоянный дефицит товаров в Советском Союзе часто приводил к тому, что на полках магазинов появлялись очень странные товары и продукты. Например, суп из пельменей, плов с тушенкой и другие блюда о которых мы рассказывали. Однако был еще один странный продукт — апельсиновый майонез.
"Телеграф" рассказывает, как он появился. А также для чего его производили в СССР.
Об этом продукте можно прочесть даже в книге. Его описали в справочнике 1977 года "Производство маргариновой продукции, майонеза и пищевой горчицы". По сути он представлял собой соус жирностью 35%, который изготовляли с добавлением фруктово-ягодного джема и эссенции.
Но при этом уксусную кислоту, которая присутствует в майонезе, заменяли лимонной, а для желивания использовали кукурузный фосфатный крахмал. Вдобавок в рецептуру входили сухое молоко и сахар. Как нетрудно догадаться, что продукт, который исходил из такого сочетания ингредиентов, был десертом.
Фруктовый майонез не производился для широкого потребления. Найти его можно было только на полках магазинов элиты.
Большинство граждан СССР даже не слышали об этом удивительном продукте. И даже такой имидж с нотками исключительности и элитарности не смог сделать популярный апельсиновый майонез.
Люди, которые пробовали это странное блюдо, признавались, что вкус у него был по меньшей мере странным, а некоторым он казался даже отвратительным. Поэтому через несколько лет производство этого десерта прекратили.
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