Отвратительный, но элитный: как и зачем в СССР делали апельсиновый майонез

Фруктовый майонез не производился для широкого потребления

Постоянный дефицит товаров в Советском Союзе часто приводил к тому, что на полках магазинов появлялись очень странные товары и продукты. Например, суп из пельменей, плов с тушенкой и другие блюда о которых мы рассказывали. Однако был еще один странный продукт — апельсиновый майонез.

"Телеграф" рассказывает, как он появился. А также для чего его производили в СССР.

Об этом продукте можно прочесть даже в книге. Его описали в справочнике 1977 года "Производство маргариновой продукции, майонеза и пищевой горчицы". По сути он представлял собой соус жирностью 35%, который изготовляли с добавлением фруктово-ягодного джема и эссенции.

Но при этом уксусную кислоту, которая присутствует в майонезе, заменяли лимонной, а для желивания использовали кукурузный фосфатный крахмал. Вдобавок в рецептуру входили сухое молоко и сахар. Как нетрудно догадаться, что продукт, который исходил из такого сочетания ингредиентов, был десертом.

Фото сгенерировано искусственным интеллектом - "Телеграф"

Фруктовый майонез не производился для широкого потребления. Найти его можно было только на полках магазинов элиты.

Большинство граждан СССР даже не слышали об этом удивительном продукте. И даже такой имидж с нотками исключительности и элитарности не смог сделать популярный апельсиновый майонез.

Люди, которые пробовали это странное блюдо, признавались, что вкус у него был по меньшей мере странным, а некоторым он казался даже отвратительным. Поэтому через несколько лет производство этого десерта прекратили.

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