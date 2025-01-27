Настав час вводити диктатуру і садити у в’язницю за "цькування" ТЦК: Корчинський знову відзначився резонансною заявою

Політик вказав на проблеми українського суспільства

Українським спецслужбам необхідно серйозно взятися за людей, які саботують роботу ТЦК. А заразом варто запровадити військову диктатуру.

Таку думку висловив лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський в ефірі "Говорить Великий Львів". За його словами, значна частина українського суспільства думає про те, що війну вдасться перечекати та досягти якогось миру.

Він каже, що через них у мережі з’являються різні соціологічні дані, ролики з дискредитацією роботи ТЦК та інша чутлива інформація.

"Це має бути заборонено, за це треба садити людей. Притягувати до відповідальності людей, які цькують ТЦК, бойових генералів чи навіть політичне керівництво. Цих людей треба садити у підвали СБУ. А те, що вони у нас не сидять — це катастрофа", — сказав Корчинський.

За його словами, це говорить про те, що суспільство не воює і це призводить до різних ексцесів на кшталт продовження роботи різних проросійських сил, а також вкидань неперевіреної інформації в медіа. Він додав, що в інших країнах подібної ситуації не допустили, а всі підозрілі особи та ворожі агенти були б або видворені, або посаджені до в'язниці.

"Нам потрібна тут військова диктатура, нам потрібен військовий режим, нам потрібно замінити всіх мерів на полковників. Якщо у нас є військові адміністрації, то навіщо нам ради, які виділяють кошти на клумби та відволікають кошти від війни", — сказав політик.

Корчинський зазначив, що українське суспільство "урізає власний потенціал до опору" і тому ЗСУ зараз стоять під Покровськом, а не під Москвою.

Варто зазначити, що Корчинський неодноразово робив гучні заяви, заради того, щоб викликати суспільний резонанс. Наприклад, у жовтні минулого року він запропонував знизити мобілізаційний вік до 14 років. А у вересні він говорив про необхідність запровадити заборону на виїзд за кордон для українських дітей.

Корчинський називає себе "професійним провокатором", а тому не завжди зрозуміло, чи він ставиться до своїх слів серйозно.