Пора вводить диктатуру и садить в тюрьму за "травлю" ТЦК: Корчинский вновь отметился резонансным заявлением

Политик указал на проблемы украинского общества

Украинским спецслужбам необходимо всерьез взяться за людей, которые саботируют работу ТЦК. А заодно стоит ввести военную диктатуру.

Такое мнение высказал лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский в эфире "Говорит Великий Львов". По его словам, значительная часть украинского общества думает о том, что войну удастся переждать и достичь какого-либо мира.

Он говорит, что из-за них в сети появляются разные социологические данные, ролики с дискредитацией работы ТЦК, и другая чувствительная информация.

"Это должно быть запрещено, за это надо сажать людей. Притягивать к ответственности людей, которые травят ТЦК, боевых генералов или даже политическое руководство. Этих людей надо сажать в подвалы СБУ. А то, что они у нас не сидят — это катастрофа", — сказал Корчинский.

По его словам, это говорит о том, что общество не воюет и это приводит к разным эксцессам вроде продолжения работы разных пророссийских сил, а также вбросов в непроверенной информации в медиа. Он добавил, что в других странах в подобной ситуации не допустили, а все подозрительные лица и вражеские агенты были бы либо выдворены, либо посажены в тюрьму.

"Нам нужна здесь военная диктатура, нам нужен военный режим, нам нужно заменить всех мэров на полковников. Если у нас есть военные администрации, то зачем нам советы, которые выделяют средства на клумбы и отвлекают средства от войны", — сказал политик.

Корчинский отметил, что украинское общество "урезает собственный потенциал к сопротивлению" и потому ВСУ сейчас стоят под Покровском, а не под Москвой.

Стоит отметить, что Корчинский неоднократно отмечался громкими заявлениями, ради того, чтобы вызвать общественный резонанс. Например, в октябре прошлого года он предложил понизить мобилизационный возраст до 14 лет. А в сентябре он говорил о необходимости ввести запрет на выезд за границу для украинских детей.

Корчинский называет себя "профессиональным провокатором", а потому не всегда понятно, относится ли он к своим словам серьезно.