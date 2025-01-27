"Секретний прогноз" Буданова спростували у ГУР та Раді: як пояснили

Будь-які заяви із закритого засідання заборонено поширювати

Гучна заява нібито очільника Головного управління розвідки (ГУР) Кирила Буданова про те, що "до літа Україна маже перестати існувати" вирвана з контексту. Голова ГУР цього не казав на засіданні Верховної Ради.

Про це заявив нардеп Олексій Гончаренко. Він наголосив, що слова Буданова просто перекрутили.

"Він так не говорив. Він сказав, що якщо нічого не змінити, то фронт може сипатись і будуть проблеми", — йдеться у повідомленні.

Таку ж думку висловив і Олег Дунда, народний депутат фракції "Слуга народу", в етері "Київ24". Він наголосив, що слова Буданова вирвані з контексту і перекручені, і не були зроблена як публічна заява.

"Заява Буданова про нібито необхідність переговорів до літа — вирвана з контексту", — сказав Дунда.

Він наголосив, що той, хто поширив цю інформацію повинен відповісти за свої дії. Адже це інформація із закритого засідання, яку строго заборонено оприлюднювати.

Офіційна заява ГУР

У відомстві наголошують, що поширена ЗМІ начебто цитата Буданова із закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності.

"Закликаємо усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію, тим більше щодо питань захисту у війні, які окремі політичні діячі, на жаль, можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів", — йдеться у повідомленні.

У ГУР додали, що поширення будь-яких повідомлень про те, що начебто обговорюється на офіційних нарадах з грифом таємно за участі воєнно-політичного керівництва держави, шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах.

Зазначимо, що в матеріалі "Української правди" з'явилась інформація, нібито очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що "до літа треба розпочати серйозні переговори щодо завершення війни, оскільки можуть розпочатися процеси, що загрожуватимуть існуванню України".

Раніше "Телеграф" розповідав, що казав Буданов про війну минулого року та яким був його прогноз на 2025 рік.