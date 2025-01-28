Чи дадуть субсидію, якщо дохід родини 20 тисяч гривень

Право мати субсидію у людей може бути, однак субсидію призначають тільки тоді, коли обов'язковий платіж менший за нарахування за нормами

Право на отримання субсидії мають сім’ї, якщо сума, яку вони мають сплатити за житлово-комунальні послуги, перевищує встановлений для них обов'язковий платіж. При цьому домогосподарство має відповідати певним умовам, наприклад в його членів не має бути нових машин, великих витрат чи депозитів.

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховується як різниця між вартістю послуг у межах соціальних норм і нормативів та розміром обов’язкового платежу. Розмір обов'язкового платежу встановлюється індивідуально для кожного домогосподарства та залежить від середньомісячного доходу на одного члена родини.

Якщо припустити, що в родині двоє дорослих з щомісячним доходом в 10 тисяч грн та одна неповнолітня дитина, розрахунок буде такий:

20 000/3(кількість людей)/2 920(прожитковий мінімум)/2*15=17% — обов’язковий платіж родини.

Щоб перевести суму в гривні, потрібно помножити отримані відсотки на дохід за місяць. 20 000*17%=3 400 грн.

Якщо сума нарахувань за комунальні послуги в межах соціальних норм перевищуватиме цю суму (припустимо, це 3 800 грн), то різниця — це і є сума субсидії.

3 800 — 3 400=400 грн — сума субсидії.

Важливо: соціальні нормативи загальні для всієї країни, однак кінцева вартість комунальних послуг за ними залежить від вартості їх надання в кожному окремому населеному пункті.

Раніше "Телеграф" розраховував приблизну суму субсидії для родини пенсіонерів з мінімальною пенсією та родини з доходом в 10 тисяч грн. Однак варто пам’ятати — кінцеву суму рахують індивідуально в Пенсійному фонді.