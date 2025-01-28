Дадут ли субсидию, если доход семьи 20 тысяч гривен

Право иметь субсидию у людей может быть, однако субсидию назначают только тогда, когда обязательный платеж меньше начисления по нормам

Право на получение субсидии имеют семьи, если сумма, которую они должны оплатить жилищно-коммунальные услуги, превышает установленный для них обязательный платеж. При этом домохозяйство должно соответствовать определенным условиям, например, у его членов не должно быть новых машин, больших расходов или депозитов.

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг рассчитывается как разница между стоимостью услуг в пределах социальных норм и нормативов и размером обязательного платежа. Размер обязательного платежа устанавливается индивидуально для каждого домохозяйства и зависит от среднемесячного дохода одного члена семьи.

Если предположить, что в семье двое взрослых с ежемесячным доходом в 10 тысяч грн и один несовершеннолетний ребенок, расчет будет такой:

20 000/3 (количество людей)/2 920 (прожиточный минимум)/2 * 15 = 17% - обязательный платеж семьи.

Чтобы перевести сумму в гривне нужно умножить полученные проценты на доход за месяц. 20 000*17%=3 400 грн.

Если сумма начислений за коммунальные услуги в рамках социальных норм будет превышать эту сумму (допустим, это 3 800 грн), то разница — это и есть сумма субсидии.

3800 — 3400 = 400 грн - сумма субсидии.

Важно: социальные нормативы общие для всей страны, однако конечная стоимость коммунальных услуг зависит от стоимости их предоставления в каждом отдельном населенном пункте.

Ранее "Телеграф" рассчитывал приблизительную сумму субсидии для семьи пенсионеров с минимальной пенсией и семьи с доходом в 10 тысяч грн. Однако следует помнить — конечную сумму считают индивидуально в Пенсионном фонде.