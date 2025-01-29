За яких умов можуть зняти з обліку в ТЦК в 2025 році
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Усі військовозобов'язані, резервісти та призовники можуть знятись з військового обліку, але за певних обставин
Військовозобов'язані чоловіки в Україні мають стояти на обліку у Територіальному центрі комплектування за місцем проживання. Однак деяких з них можуть виключити з обліку.
З військового обліку можуть зняти також призовників і резервістів. Про це йдеться у законі "Про військовий обов’язок і військову службу".
Кого у 2025 році можуть зняти з обліку в ТЦК
- З військового обліку призовників:
- які досягли 25-річного віку;
- які вибули в іншу місцевість України і стали на військовий облік в іншому районному чи міському ТЦК та СП за новим місцем проживання;
- які призвані, направлені чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
- які пройшли базову загальновійськову підготовку (БЗВП);
- які звільнені від направлення для проходження БЗВП;
- як непридатні до військової служби за станом здоров’я – після підтвердження рішення комісією вищого рівня;
- які отримали спеціальні звання рядового, сержантського, офіцерського (начальницького) складу;
- які направлені на альтернативну (невійськову) службу;
- які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.
- з військового обліку військовозобов’язаних:
- які вибули в іншу місцевість України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;
- які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
- які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
- які зараховані до військового оперативного резерву;
- за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України в інших випадках;
- з військового обліку резервістів:
- які вибули в іншу місцевість України й стали на військовий облік за новим місцем проживання;
- які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
- які прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;
- які досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві або виключені з військового оперативного резерву;
- які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
- за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України в інших випадках.
Раніше "Телеграф" писав про те, скільки разів чоловіку можна проігнорувати повістку від ТЦК.