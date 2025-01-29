Рус

За яких умов можуть зняти з обліку в ТЦК в 2025 році

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Резерв+
Резерв+. Фото 24 канал

Усі військовозобов'язані, резервісти та призовники можуть знятись з військового обліку, але за певних обставин

Військовозобов'язані чоловіки в Україні мають стояти на обліку у Територіальному центрі комплектування за місцем проживання. Однак деяких з них можуть виключити з обліку.

З військового обліку можуть зняти також призовників і резервістів. Про це йдеться у законі "Про військовий обов’язок і військову службу".

Кого у 2025 році можуть зняти з обліку в ТЦК

  • З військового обліку призовників:
  • які досягли 25-річного віку;
  • які вибули в іншу місцевість України і стали на військовий облік в іншому районному чи міському ТЦК та СП за новим місцем проживання;
  • які призвані, направлені чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
  • які пройшли базову загальновійськову підготовку (БЗВП);
  • які звільнені від направлення для проходження БЗВП;
  • як непридатні до військової служби за станом здоров’я – після підтвердження рішення комісією вищого рівня;
  • які отримали спеціальні звання рядового, сержантського, офіцерського (начальницького) складу;
  • які направлені на альтернативну (невійськову) службу;
  • які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.
  • з військового обліку військовозобов’язаних:
  • які вибули в іншу місцевість України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;
  • які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
  • які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
  • які зараховані до військового оперативного резерву;
  • за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України в інших випадках;
  • з військового обліку резервістів:
  • які вибули в іншу місцевість України й стали на військовий облік за новим місцем проживання;
  • які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
  • які прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;
  • які досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві або виключені з військового оперативного резерву;
  • які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
  • за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України в інших випадках.

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки разів чоловіку можна проігнорувати повістку від ТЦК.

Теги:
#Зняття #Мобілізація #Військовий облік #ТЦК