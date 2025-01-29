За яких умов можуть зняти з обліку в ТЦК в 2025 році

Усі військовозобов'язані, резервісти та призовники можуть знятись з військового обліку, але за певних обставин

Військовозобов'язані чоловіки в Україні мають стояти на обліку у Територіальному центрі комплектування за місцем проживання. Однак деяких з них можуть виключити з обліку.

З військового обліку можуть зняти також призовників і резервістів. Про це йдеться у законі "Про військовий обов’язок і військову службу".

Кого у 2025 році можуть зняти з обліку в ТЦК

З військового обліку призовників:

які досягли 25-річного віку;

які вибули в іншу місцевість України і стали на військовий облік в іншому районному чи міському ТЦК та СП за новим місцем проживання;

які призвані, направлені чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

які пройшли базову загальновійськову підготовку (БЗВП);

які звільнені від направлення для проходження БЗВП;

як непридатні до військової служби за станом здоров’я – після підтвердження рішення комісією вищого рівня;

які отримали спеціальні звання рядового, сержантського, офіцерського (начальницького) складу;

які направлені на альтернативну (невійськову) службу;

які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

з військового обліку військовозобов’язаних:

які вибули в іншу місцевість України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;

які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

які зараховані до військового оперативного резерву;

за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України в інших випадках;

з військового обліку резервістів:

які вибули в іншу місцевість України й стали на військовий облік за новим місцем проживання;

які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

які прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;

які досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві або виключені з військового оперативного резерву;

які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України в інших випадках.

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки разів чоловіку можна проігнорувати повістку від ТЦК.