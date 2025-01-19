Не лише 17-річні хлопці. Хто ще має стати на військовий облік до 31 липня 2025 року

Є перелік осіб, які обов'язково мають стати на військовий облік, інакше штраф

З 1 січня 2025 року в Україні запроваджується автоматична постановка на військовий облік для юнаків, які досягли 17-річного віку. Це передбачено законом 4197-ІХ, який підписав Президент Володимир Зеленський.

Відповідно до нових правил, юнаки віком 17 років проходитимуть реєстрацію у період з 1 січня до 31 липня. Процедура можлива двома способами: через електронний кабінет або шляхом особистого візиту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Базова військова реєстрація охоплює чоловіків віком від 16 до 25 років. Усі дані вносяться до єдиного реєстру "Оберіг". Важливо зазначити, що сама постановка на облік не означає негайної мобілізації — за законодавством призов можливий лише після досягнення 25-річного віку.

Щорічна приписка до призовних дільниць відбувається з січня по березень. Для школярів повідомлення про необхідність реєстрації надходить через навчальний заклад. Поза школою цим опікуються голови місцевих рад, керівники установ та голови ОСББ.

На військовий облік також мають стати:

особи, які змінили місце проживання;

нові громадяни України;

звільнені з місць позбавлення волі;

відраховані з військових навчальних закладів;

ті, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку.

За порушення правил військового обліку передбачено штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Також "Телеграф" розповідав про те, чи можуть мобілізувати чоловіка з зайвою вагою. Для підтвердження діагнозу потрібно пройти ВЛК.