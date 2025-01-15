Штрафи до 60 тисяч. Як карають порушників військового обліку

Такі санкції передбачені не для всіх

В Україні під час воєнного стану значно посилили відповідальність за порушення правил військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації. Всі громадяни, які перебувають на обліку в територіальних центрах комплектування (ТЦК), зобов’язані дотримуватися встановлених правил.

За їх порушення передбачено адміністративну відповідальність. Про це пише KadrEx.

Найвищі штрафи передбачені для посадових осіб, які несуть відповідальність за виконання вимог щодо мобілізаційної підготовки. В особливий період штрафи для цієї категорії можуть становити від 34 до 59,5 тисяч гривень.

Такі штрафи застосовуються до керівників підприємств, установ та організацій, які не виконують вимог щодо ведення військового обліку співробітників або не забезпечують своєчасну подачу інформації до ТЦК.

Для звичайних громадян штрафи за порушення військового обліку менш значні. Українцям, які ухиляються від військового обліку або порушують його правила, доведеться заплатити від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Нагадуємо, що працівники ТЦК та СП мають право накладати штрафи на порушників військового обліку. Якщо не сплатити штраф вчасно, можна нарватися на арешт коштів на банківських рахунках, їх примусове списання, а також арешт майна з можливістю його подальшого продажу.

Штраф має бути сплачений протягом 15 днів з моменту отримання постанови про його накладення. Якщо постанову оскаржено, цей термін починається після того, як скаргу буде відхилено.

Виконавча служба в першу чергу блокує фінансові ресурси боржника: як у національній, так і в іноземній валютах. Якщо ж в особи немає коштів, під арешт можуть потрапити нерухомість або навіть побутові речі. Однак законодавство передбачає, що у боржника не можуть забрати все його майно — певні речі залишаються поза межами стягнення.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків повинен бути готовим до мобілізації у 2025 році. Громадяни, які не мають відстрочки від мобілізації рано чи пізно будуть призвані.