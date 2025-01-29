При каких условиях могут снять с учета в ТЦК в 2025 году

Все военнообязанные, резервисты и призывники могут сняться с воинского учета, но при определенных обстоятельствах

Военнообязанные мужчины в Украине должны стоять на учете в Территориальном центре комплектования по месту жительства. Однако некоторых из них могут исключить из учета.

С воинского учета могут снять также призывников и резервистов. Об этом говорится в законе "О воинской обязанности и военной службе".

Кого в 2025 году могут снять с учета в ТЦК

С воинского учета призывников:

достигших 25-летнего возраста;

которые выбыли в другую местность Украины и стали на воинский учет в другом районном или городском ТЦК и СП по новому месту жительства;

призванные, направленные или принятые на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

прошедшие базовую общевойсковую подготовку (БОВП);

которые освобождены от направления для прохождения БОВП;

как непригодные к военной службе по состоянию здоровья — после подтверждения решения комиссией высшего уровня;

получившие специальные звания рядового, сержантского, офицерского (начальствующего) состава;

которые направлены на альтернативную (невоенную) службу;

которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.

по военному учету военнообязанных:

которые выбыли в другую местность Украины и стали на воинский учет по новому месту жительства;

которые призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

которые зачислены в военный оперативный резерв;

по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины в других случаях;

по военному учету резервистов:

которые выбыли в другую местность Украины и стали на воинский учет по новому месту жительства;

призванные или принятые на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

которые приняты на службу в органы и подразделения гражданской защиты;

достигших предельного возраста пребывания на службе в военном резерве или исключены из военного оперативного резерва;

которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины в других случаях.

Ранее "Телеграф" писал о том, сколько раз мужчине можно проигнорировать повестку от ТЦК.