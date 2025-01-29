При каких условиях могут снять с учета в ТЦК в 2025 году
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Все военнообязанные, резервисты и призывники могут сняться с воинского учета, но при определенных обстоятельствах
Военнообязанные мужчины в Украине должны стоять на учете в Территориальном центре комплектования по месту жительства. Однако некоторых из них могут исключить из учета.
С воинского учета могут снять также призывников и резервистов. Об этом говорится в законе "О воинской обязанности и военной службе".
Кого в 2025 году могут снять с учета в ТЦК
- С воинского учета призывников:
- достигших 25-летнего возраста;
- которые выбыли в другую местность Украины и стали на воинский учет в другом районном или городском ТЦК и СП по новому месту жительства;
- призванные, направленные или принятые на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;
- прошедшие базовую общевойсковую подготовку (БОВП);
- которые освобождены от направления для прохождения БОВП;
- как непригодные к военной службе по состоянию здоровья — после подтверждения решения комиссией высшего уровня;
- получившие специальные звания рядового, сержантского, офицерского (начальствующего) состава;
- которые направлены на альтернативную (невоенную) службу;
- которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.
- по военному учету военнообязанных:
- которые выбыли в другую местность Украины и стали на воинский учет по новому месту жительства;
- которые призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;
- которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
- которые зачислены в военный оперативный резерв;
- по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины в других случаях;
- по военному учету резервистов:
- которые выбыли в другую местность Украины и стали на воинский учет по новому месту жительства;
- призванные или принятые на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;
- которые приняты на службу в органы и подразделения гражданской защиты;
- достигших предельного возраста пребывания на службе в военном резерве или исключены из военного оперативного резерва;
- которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
- по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины в других случаях.
Ранее "Телеграф" писал о том, сколько раз мужчине можно проигнорировать повестку от ТЦК.