Є два способи оплати штрафу від ТЦК. Коли він може подвоїтися

Військовозобов'язаний може оскаржити покарання, якщо з ним не згодний

В Україні посилили контроль за дотриманням правил військового обліку. Громадяни, які ухиляються від постановки на військовий облік або порушують встановлені норми, можуть бути оштрафовані на суму від 17 до 25 тисяч гривень.

Якщо невчасно сплатити штраф, тобто протягом 15 днів з моменту його накладення, він подвоюється. "Телеграф" розповідає, де і як оплатити штраф від ТЦК.

Оплатити штраф можна кількома способами. Громадяни можуть звернутися до кас будь-якого українського банку або скористатися онлайн-банкінгом. Для цього необхідно вказати реквізити, зазначені в повідомленні про адміністративне порушення.

Зазначимо, якщо громадянин вважає штраф несправедливим, він має право подати скаргу. Оскаржити постанову можна протягом 10 днів з моменту її отримання.

Нагадуємо, що відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та постанови Кабінету Міністрів №560 від 2024 року, громадяни зобов’язані з’являтися за викликом до ТЦК, дотримуватися правил військового обліку та виконувати мобілізаційні завдання.

Найбільш поширеними правопорушеннями, за які ТЦК можуть виписати штрафи, є:

неявка за повісткою (без поважних причин);

невиконання вимог щодо мобілізації;

ігнорування обов'язку щодо військового обліку.

Юристи розповідають, що адміністративне стягнення за правопорушення може бути стягнено протягом трьох місяців з моменту виявлення порушення, але не пізніше ніж через рік з дня його скоєння.

Раніше "Телеграф" писав, що ТЦК має вісім причин подати військовозобов'язаного в розшук. Чоловік, якого розшукують, не може скористатися деякими правами.