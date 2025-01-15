Скільки годин мають право утримувати чоловіків у ТЦК

Якщо громадян чинить фізичний опір, термін затримання може бути продовжений

В Україні громадян, які порушують правила військового обліку чи мобілізації, можуть адміністративно затримувати. Однак утримувати військовозобов'язаного у ТЦК та СП можуть не довше трьох годин.

Про це повідомила заступниця начальника районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки (РТЦК і СП) у Києві майор Лариса Козак під час пресконференції. Передає портал NV.

Козак прокоментувала резонансні випадки так званої "бусифікації", коли військовозобов'язаних чоловіків затримували та доставляли до ТЦК і СП. За її словами, ці ситуації стосувалися громадян, які перебували в розшуку за ухилення від мобілізації . Вона розповідає, що їм пропонували "добровільно прибути до ТЦК для оновлення облікових даних".

Як пояснила майор, у разі непокори вимогам представників поліції або працівників ТЦК, закон дозволяє затримання терміном до трьох годин для складання адміністративного протоколу.

У випадку, якщо громадянин виявляє агресію або чинить фізичний опір, термін затримання може бути продовжений до трьох діб.

"У разі, якщо громадянин чинить непокору із застосуванням фізичного впливу, термін такого затримання може тривати три доби. Якщо ми говоримо про ті ролики, коли люди, як здається громадськості, насильно поміщаються в транспортні засоби, то якщо розбирати повною картиною — це була непокора, адміністративний протокол про затримання", — зазначила Лариса Козак.

Нагадуємо, представники ТЦК не уповноважені затримувати громадян у процесі оповіщення. Цю функцію можуть виконувати лише працівники поліції.

У складі груп оповіщення, які здійснюють свою діяльність у громадських місцях, обов’язково є представники поліції. Саме правоохоронці мають повноваження реагувати на осіб, які порушують правила військового обліку або чинять спротив.

Також поліціянти у разі виявлення особи, яка порушує правила військового обліку або перебуває в розшуку , пропонують їй відвідати найближчий ТЦК та СП для уточнення даних або проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків повинен бути готовим до мобілізації у 2025 році. Громадяни, які не мають відстрочки від мобілізації рано чи пізно будуть призвані.