"Весна" добігає кінця: якою буде погода в Україні 30 січня

Чого чекати від погоди у четвер

Січень наближається до завершення, а з ним і раптова весна. Погода в Україні 30 січня все ще залишатиметься сухою та аномально теплою, проте незабаром доведеться діставати теплий одяг та парасольки.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру. Південні та східні області на весь день затягне хмарами, проте на опади синоптики не чекають. В решті країни вдень навіть буде видно Сонце.

На заході, сході та півдні вдень можна чекати від +9 до +12 градусів тепла, а в Криму взагалі може потепліти до +16. На півночі та в центрі України буде десь на пару градусів прохолодніше.

Вночі стовпчики термометра опустяться до +3…+6 градусів, хоча у деяких центральних областях може похолодати й до +1.

31 січня в Україні температура повітря опуститься на кілька градусів, а в деяких місцях можливі короткострокові дощі. Втім, справжнє похолодання прийде лише 1 лютого, а другого числа можуть бути навіть денні морози.

Як повідомлялося раніше, відомий синоптик Ігор Кибальчич раніше розповів "Телеграфу", що погодні аномалії спостерігатимуться і в лютому. При цьому вони будуть не лише в Україні.