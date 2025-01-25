Відправила чоловіка в декрет: Олена Пчілка була однією з перших українських феміністок

Її сміливі кроки у популяризації українських традицій та активна громадська діяльність зробили її важливою фігурою в історії України

Ольга Петрівна Косач, відома під псевдонімом Олена Пчілка, є однією з найзначніших постатей в українській культурі та літературі. Її життя та діяльність стали символом боротьби за збереження національної ідентичності в складні часи русифікації.

Від популяризації українського народного костюма до наукових досліджень у галузі орнаменту — внесок Олени Пчілки важко переоцінити. Але мало хто знає, що саме її чоловік чи не першим пішов у відпусту по догляду за дитиною.

Важкі часи після народження п'ятої дитини

Після народження п'ятої дитини Олена Пчілка зіткнулася з серйозними проблемами зі здоров'ям, що змусило її залишити чоловіка Петра Косача з маленькою дочкою Лесею. Лікарі порадили їй пройти курс лікування на курорті, а Петро, попри свою високу посаду, взяв відпустку, щоб підтримати родину в цей складний період.

Мода на вишиванки

Олена Пчілка стала піонеркою в популяризації українського народного костюма серед жінок. Вона замінила традиційні сукні та пишні зачіски на вишиванки, що стало сміливим кроком у часи русифікації та заборони української культури. Цей крок сприяв відродженню українських традицій і підвищенню національної свідомості.

Наукова діяльність

Ольга Косач також відома як перша збирачка та дослідниця українського орнаменту. Її праця над українським селянським малюванням стала основою для подальших досліджень у цій галузі. У 1876 році вона видала книгу "Український народний орнамент", в якій зібрала понад 300 зразків українських орнаментів.

Літературна діяльність

Олена Пчілка активно працювала в різних жанрах літератури: драма, комедія, повісті, оповідання, байки та поезія. Вона також була однією з перших українських жінок-видавців і редакторок. Її твори мали великий вплив на розвиток української дитячої літератури, а також на формування нових стандартів літератури та громадської думки. Олена Пчілка була також активною діячкою українського жіночого руху і видавчинею першого в Україні феміністичного альманаху "Перший вінок"

Громадська діяльність

Олена Пчілка брала активну участь у культурно-громадській діяльності. Вона була співзасновницею літературного гуртка "Плеяда" і членом "Просвіти". Її боротьба за права жінок та розвиток української мови в освіті стала важливим етапом у формуванні національної свідомості.

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