У отца психоанализа были украинские корни: шокирующая правда о происхождении Зигмунда Фрейда

Родители Фрейда родом с исторических земель Галиции

Зигмунд Фрейд, известный основатель психоанализа, имеет украинские корни, о которых мало кто знает. Его родители, Якоб Фрейд и Амалия Натансон, происходят из Галиции на территории современной Украины. Это открытие стало результатом исследований, проведенных студентами Международного Соломонового университета, которые обнаружили, что семья Фрейдов жила в Украине еще с 18 века.

Новые исследования выявили, что род Фрейдов жил на территории современной Украины еще с начала XVIII века, а его отец родился в Ивано-Франковской области. Вот несколько интересных фактов о его семье и связях с украинской культурой.

Биографические данные

Зигмунд Фрейд родился 6 мая 1856 года в городе Фрайберг (теперь Пршибор, Чехия). Его отец, Якоб Фрейд, родился в Тисменице (Ивано-Франковская область) в 1815 году; он провел там первые 25 лет своей жизни. А мать Фрейда, Амалия Натансон, родом из Бродов на Львовщине. Оба родителя были евреями и переехали в Вену, где Зигмунд рос и получал образование.

Семейное древо

Исследования показывают, что род Фрейдов имеет глубокие корни в Украине. К примеру, дед Зигмунда, Соломон Фрейд, переехал в Тисменицу для получения образования и остался там навсегда. Семья Фрейдов поселилась в Бучаче Тернопольской области еще в 1710 году. Это свидетельствует о том, что украинская история и культура оказали значительное влияние на формирование личности одного из известнейших психоаналитиков мира.

Фамилия "Фрейд" происходит от женского имени Freide, принадлежавшего прабабушке Зигмунда. Как видим, фамилии у евреев начали появляться только после введения обязательных фамилий в Австрийской империи.

Несмотря на свое украинское происхождение, Фрейд часто дистанцировался от него из-за стереотипов о восточноевропейских евреях как отсталых. Это могло повлиять на его профессиональные связи с Украиной.

Открытие украинских корней Зигмунда Фрейда важно для понимания его личности и вклада в мировую психологию. Сегодня исследователи продолжают изучать связь Фрейда с Украиной, пытаясь найти его живых родственников или потомков в Одессе или других городах.

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