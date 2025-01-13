Росіяни вкотре обстріляли Суми: під ударом — дитячий центр та житловий масив (фото)

Працювати довелося одночасно за кількома адресами

У неділю, 12 січня, росіяни завдали повітряних ударів по оздоровчому дитячому центру (ОДЦ) у Сумах. На території закладу спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Сумській області та Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації. Під ворожий обстріл потрапив також житловий сектор міста.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Рятувальники повідомили, що працювати довелося одночасно за кількома адресами.

"Осередки займання ліквідовано. Території, що зазнали ударів, обстежено," — зазначили у ДСНС.

Також було оприлюднено відео та фото наслідків атаки. У Сумській ОВА уточнили, що пожежа на території ОДЦ сталася через падіння уламків російського безпілотника.

"Попередньо постраждалих немає. На місці працюють всі необхідні служби, наслідки атаки уточнюються",— повідомили в адміністрації.

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