Возможен сильный российский обстрел: жителей одного из городов Украины предупредили власти

Местных предупреждают, чтобы те были крайне осторожны

Российские военные могут совершить массированный обстрел Херсона и пригорода уже в ближайшие часы. Из-за высокого уровня опасности людей просят не выходить пока на улицу.

Об этом в своем Telegram-канале 30 января в 13:42 написал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он обратился к местным жителям, чтобы те позаботились о своей безопасности в это опасное время.

"Удерживайтесь от походов на улицу, находитесь подальше от прибрежных районов и не подходите к окнам. Берегите себя!", — говорится в сообщении.

Спустя несколько минут появились в его TG-канале появились сообщения о вражеских FPV-дронах, которые были зафиксированы в районе Антоновки и Текстильного.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 января россияне массированно атаковали Украину беспилотными летательными аппаратами "Шахед". В частности, взрывы прозвучали в Сумской, Хмельницкой, Киевской и других областях страны. В то же время в Харьковской области зафиксирован сброс управляемой авиационной бомбы. В результате обстрела есть пострадавшие.