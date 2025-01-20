Найбільшого удару зазнала Сумщина: де лунали вибухи 20 січня, деталі нічної атаки

Росіяни також завдали удару балістичними ракетами по місту Шостка

У ніч проти 20 січня росіяни знову атакували Україну безпілотними літальними апаратами "Шахед". Повітряні сили ЗСУ зафіксували масовану атаку ворожих дронів одразу в кількох регіонах.

Зокрема, вибухи прозвучали на Сумщині, Хмельниччині, Київщині та в інших областях країни. Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Найбільшого удару зазнала Сумська область, де силами ППО було знищено 22 ворожих БПЛА типу "Шахед". Росіяни також завдали удару балістичними ракетами по місту Шостка Сумської області.

Під час атаки вибухи лунали в Чернігові та Ніжинському районі Чернігівської області, Білоцерківському районі Київщини, на території Хмельницької, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Ворог також атакував Пирятин на Полтавщині та Бершадь на Вінниччині.

На Харківщині внаслідок скидання керованої авіаційної бомби на місто Золочів 14-річна дівчина отримала осколкові поранення.

Крім того, лунали вибухи і на околицях Києва. Мер віталій Кличко повідомляв про роботу ППО.

Станом на 5 ранку Повітряні сили ЗСУ повідомили, що безпілотників у повітряному просторі України не фіксується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що авіаексперт пояснив, як українська РЕБ глушить ворожі "Шахеди". Він розповів, чому це може стати проблемою для української ППО.