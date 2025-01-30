Подерв'янський — автор цитати "Кацапстан повинен зникнути з карти світу"

Лесь Подерв'янський — відомий український художник, письменник та драматург. Його творчість вирізняється тим, що він використовує гостру сатиру та ненормативну лексику. Він відвідує наших захисників на передовій і читає їм свої п'єси.

Окрім літературної діяльності, він є членом Спілки художників України. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Лесь Подерв’янський і як він виглядає.

Справжнє ім’я митця — Олександр Подерв’янський. Він народився 3 листопада 1952 року в Києві. Він відомий як український художник, письменник та драматург, автор понад 50 сатиричних п'єс, які почав створювати наприкінці 1970-х років.

Подерв’янський закінчив Республіканську художню школу, а потім навчався в Київському художньому інституті. Після армії працював художником і почав писати сатиричні п’єси, які швидко здобули популярність серед інтелігенції.

Подерв’янський відомий своїми іронічними, абсурдними та жорсткими п’єсами, які висміюють радянську дійсність, людську дурість, суспільні стереотипи та політичні абсурди. У творах він часто використовує ненормативну лексику, що додає їм особливого колориту.

Де зараз Лесь Подерв’янський

Станом на 2025 рік Подерв’янський проживає в Києві, продовжує писати, виступати та брати участь у культурному житті країни. У 2024 році він їздив у тур Україною та анонсував це на своїй сторінці у Фейсбук.

Леся Подерв'янського часто порівнюють із Тарасом Шевченком — він, як і автор "Кобзаря", художник та письменник, який пише сатиру. Він не боїться висловлюватися і показує у творах реальну "картинку".

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