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Його порівнюють із Шевченком: де зараз і як виглядає художник і письменник Лесь Подерв'янський

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Лесь Подерв'янський Новина оновлена 30 січня 2025, 18:10
Лесь Подерв'янський. Фото https://www.facebook.com/poderviansky

Подерв'янський — автор цитати "Кацапстан повинен зникнути з карти світу"

Лесь Подерв'янський — відомий український художник, письменник та драматург. Його творчість вирізняється тим, що він використовує гостру сатиру та ненормативну лексику. Він відвідує наших захисників на передовій і читає їм свої п'єси.

Окрім літературної діяльності, він є членом Спілки художників України. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Лесь Подерв’янський і як він виглядає.

Справжнє ім’я митця — Олександр Подерв’янський. Він народився 3 листопада 1952 року в Києві. Він відомий як український художник, письменник та драматург, автор понад 50 сатиричних п'єс, які почав створювати наприкінці 1970-х років.

Подерв’янський закінчив Республіканську художню школу, а потім навчався в Київському художньому інституті. Після армії працював художником і почав писати сатиричні п’єси, які швидко здобули популярність серед інтелігенції.

Лесь Подерв’янський

Подерв’янський відомий своїми іронічними, абсурдними та жорсткими п’єсами, які висміюють радянську дійсність, людську дурість, суспільні стереотипи та політичні абсурди. У творах він часто використовує ненормативну лексику, що додає їм особливого колориту.

Лесь Подерв’янський

Де зараз Лесь Подерв’янський

Станом на 2025 рік Подерв’янський проживає в Києві, продовжує писати, виступати та брати участь у культурному житті країни. У 2024 році він їздив у тур Україною та анонсував це на своїй сторінці у Фейсбук.

Лесь Подерв’янський
Фото: facebook.com/poderviansky
Лесь Подерв’янський
Фото: facebook.com/poderviansky

Леся Подерв'янського часто порівнюють із Тарасом Шевченком — він, як і автор "Кобзаря", художник та письменник, який пише сатиру. Він не боїться висловлюватися і показує у творах реальну "картинку".

Лесь Подерв’янський
Фото: facebook.com/poderviansky

Раніше "Телеграф" розповідав, що помер видатний художник Петро Шолтес. Його твори якого є у галереях багатьох країн світу

Теги:
#Письменник #Художник #Лесь Подерв'янський