Подервянский - автор цитаты "Кацапстан должен исчезнуть с карты мира"

Лесь Подервянский – известный украинский художник, писатель и драматург. Его творчество отличается тем, что он использует острую сатиру и ненормативную лексику. Он навещает наших защитников на передовой и читает им свои пьесы.

Кроме литературной деятельности он является членом Союза художников Украины. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас Лесь Подервянский и как он выглядит.

Настоящее имя художника – Александр Подервянский. Он родился 3 ноября 1952 года в Киеве. Он известен как украинский художник, писатель и драматург, автор более 50-ти сатирических пьес, которые начал создавать в конце 1970-х годов.

Подервянский окончил Республиканскую художественную школу, а затем учился в Киевском художественном институте. После армии работал художником и начал писать сатирические пьесы, быстро получившие популярность среди интеллигенции.

Подервянский известен своими ироническими, абсурдными и жесткими пьесами, которые высмеивают советскую действительность, человеческую глупость, общественные стереотипы и политические абсурды. В произведениях он часто использует ненормативную лексику, придающую им особый колорит.

Где сейчас Лесь Подервянский

В 2025 году Подервянский проживает в Киеве, продолжает писать, выступать и участвовать в культурной жизни страны. В 2024 году он ездил в тур по Украине и анонсировал это на своей странице в Фейсбук.

Леся Подервянского часто сравнивают с Тарасом Шевченко — он, как и автор "Кобзаря", художник и писатель, пишущий сатиру. Он не боится выражаться и показывает в произведениях реальную "картинку".

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