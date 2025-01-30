Акторка перебралась до країни-агресорки у рік окупації Криму

Ольга Виниченко — українська акторка, яка вирішила будувати кар'єру в країні-окупантці. Вона грала у пропагандистській стрічці "Військовий кореспондент", серіалах "Сувенір з Одеси", "Рая знає все", "Секретарка". Як і президент України Володимир Зеленський, акторка народилась у Кривому Розі.

"Телеграф" розкаже більше про кар'єру акторки, а також, що вона каже про війну.

Біографія Ольги Виниченко

Ольга Виниченко народилась у 1992 році у Кривому Розі. З дитинства навчалась у музичній та модельних школах. Вищу освіту Виниченко здобула у театральному університеті імені Карпенка-Карого. Під час навчання грала у виставі "Наталка Полтавка". Ще у студентські роки Ольга зіграла у кримінальному детективі "За законом", мелодрамах "Маршрут милосердя", "Єфросинія" та "Джамайка".

Акторка Ольга Виниченко, фото з мережі

У 2014 році Виниченко вирішила переїхати у Росію. У цьому ж році дівчина зіграла одну з головних ролей у пропагандистському фільмі "Військовий кореспондент". Його знімали в окупованому Росією Криму. У стрічці сепаратистів показують добрими солдатами, які охороняють свій дім, а українських військових — фашистами та вбивцями, що повністю викривлює реальну картину. Адже насправді російські військові бомблять українські міста та вбивають місцевих вже понад 10 років.

Ольга Виниченко у пропагандистському фільмі "Військовий кореспондент", фото з мережі

Виниченко у пропагандистському фільмі "Військовий кореспондент", фото з мережі

Пізніше Виниченко знялась у кінороботах "Метод", "Хороший хлопчик" і "Дружина поліцейського". Згодом з'явилась у серіалі "Закон кам'яних джунглів", після якого отримала впізнаваність у країні-окупантці. Також зрадниця брала участь у проєктах "СеняФедя", "Іванові-Іванові", "Звичайна жінка", "Обірвана мелодія".

У 2018 році Виниченко отримала головну роль у серіалі "Сувенір з Одеси". Це викликало обурення у кіноколах, адже до цього вона знімалась у фільмі, у якому цинічно перекручують реальні події на Донбасі. Однак це не вплинуло на участь зрадниці у кінопроєкті. У пресслужбі "1+1" відповіли, що акторка "не порушувала українських законів і не скоювала протиправних дій".

Ольга Виниченко знялась у серіалі "Сувенір з Одеси"

Виниченко взяли на головну роль в український серіал "Сувенір з Одеси"

У 2021 році Виниченко зіграла у комедійному проєкті "Поліцейський з Рубльовки". Там вона перевтілилась у слідчу, яка знаходить злочинців через зв'язок із потойбіччям.

Де зараз Ольга Виниченко і що каже про війну

У 2022 році акторка продовжила грати у серіалі "Поліцейський з Рубльовки" про лихі 90-ті. Зрадниця не висловлюється про війну, розпочату Росією проти України. Вони живе так, ніби нічого не відбулося. Тоді як її рідний Кривий Ріг та інші українські міста знищують російські окупанти.

У 2024 році Виниченко знялась в російській стрічці "Одеса". У ній йдеться про бандитські розбірки в цьому місті у 20-х роках минулого століття. На своїй сторінці в інстаграмі акторка постить світлини з фотосесій, публічних заходів і мандрівок.

Виниченко відвідує заходи у країні-окупантці, фото з її інстаграму

Виниченко позує для фотосесій, фото з її інстаграму

Виниченко живе, ніби війни в Україні немає, фото з її інстаграму

Виниченко живе в країні-окупантці, фото з її інстаграму

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну Денис Никофоров, який знімався разом з Володимиром Зеленським. Вони працювали разом у фільмі "8 перших побачень".