"Веде небезпечні ігри": Зеленський розповів, чого не розуміє Фіцо

Відносини України та Словаччини загострилися після зупинки транзиту російського газу

Уряд Словаччини не до кінця розуміє, що таке війна, а лише намагається скористатися економічною ситуацією. При цьому мешканці країни не усвідомлюють, що робить їхній уряд.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Onet та іншим польським ЗМІ. За його словами, тривала війна не піде на користь ні Україні, ні Росії.

Він зазначив, що чув від Словаччини позицію про те, що з росіянами треба дружити попри все, а Україну підтримувати не обов’язково.

"Звичайно, у людей у Словаччині інші думки, але словацький уряд веде дуже небезпечні ігри, бо війна не прийшла до їхнього дому. Вони цього не розуміють. А я вважаю, що зло має бути покаране", — сказав Зеленський.

Він згадав, що одного разу під час зустрічі лідерів ЄС мав розмову з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо, який запропонував спочатку розібратися у тому, що є злом у нинішній ситуації, а що ні.

"Я сказав, що ми не можемо пробачити вбивцю. Я йому відповів: "В тебе стріляли. Чому ти не пробачив нападника? Чому ти заарештував людину, яка в тебе стріляла?", — зазначив президент.

Зеленський додав, що всі засудили цю ситуацію та зійшлися на тому, що стріляти у людей є злочином. Після цього він додав, що Володимир Путін теж є таким самим, оскільки стріляє в інших людей.

Як повідомлялося раніше, 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою територію, що викликало хвилю критики у Словаччині та Угорщині, оскільки вони за три роки не диверсифікували постачання.

13 січня Фіцо запропонував Зеленському зустріч, щоб обговорити це питання та знайти компроміс. Український президент тоді відповів, що готовий прийняти його у Києві 17 січня.