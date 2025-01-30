Истерика и агрессия. Что стоит за "наездами" Фицо и Орбана на Зеленского и как на них реагировать

Словацкий премьер угрожает заблокировать финансовую помощь Украине со стороны ЕС

Нападки словацкого премьера Роберта Фицо на президента Украины Владимира Зеленского вызваны сложной ситуацией в самой Словакии — массовыми протестами и борьбой внутри политической коалиции. Поэтому Фицо грозит Украине наложением вето на предоставление финансовой помощи от Евросоюза.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Он объяснил, какие проблемы может создать Фицо, и как реагировать Украине.

Политолог напомнил, что программа финансовой поддержки Украины от Европейского Союза на 50 млрд евро Ukraine Facility рассчитана на 2024-2027 годы, и Киев получает уже второй пакет помощи от стран Большой семерки и ЕС.

— Фицо грозит, но в ближайшее время какая-либо новая системная помощь для Украины рассматриваться не будет. Могут быть пакеты помощи от отдельных стран, но Фицо не может заблокировать, — говорит политический эксперт. — Происходящее — безусловно неприятно, и рано или поздно придется нейтрализовать это напряжение, уменьшать его, выходить из конфликтного "клинча". Потому что спустя некоторое время Фицо может нам навредить по любому из 35 треков переговоров с Европейским Союзом. Нужно согласие [Словакии] в начале и согласие на финише. И тут, к сожалению, и Фицо, и [венгерский премьер] Орбан могут нам делать некоторые проблемы, — говорит политический эксперт.

Но сегодня все заявления, агрессивные риторические эскапады Фицо — это истерика. У него сложная внутренняя ситуация с коалицией и нервная реакция на протесты, которые, по его словам, организовала Украина. Отсюда поиск "внешнего врага" в лице Украины, объясняет Владимир Фесенко.

— Он отчаянно пытается восстановить транзит газа [через Украину]. Там не такие большие деньги, примерно 500 миллионов евро, но они важны для Словакии. Не критично, однако шума больше, чем реальных экономических оснований, — говорит политолог.

Он напомнил, что Зеленский продемонстрировал конструктивность, предложив компромисс — поставки азербайджанского газа через Россию и Украину, хотя Фицо настаивает на том, чтобы газ был именно российский. И это раскрывает, в чьих интересах он работает.

— Тема возобновления поставок российского газа в Европу может быть частью будущих мирных переговоров. Зеленский, кстати, очень классно напомнил Фицо: ты лоббируешь российский газ в Европе, а президент Трамп хочет поставлять в Европу американский сжиженный газ. Не нужно вступать в прямую полемику с Фицо, демонстрировать агрессивность, но ставить на место периодически нужно. И напоминать об интересах Трампа, — говорит Фесенко.

По его мнению, будет выработан компромиссный вариант, чтобы нейтрализовать агрессию и проявления конфликтности со стороны Словакии и, частично, Венгрии. Европейский Союз традиционно будет искать компромисс, а украинская сторона продемонстрирует определенный конструктив.

— Если какая-то компания будет покупать российский газ и договорится с Украиной о транзите (это может быть привязано к каким-то предстоящим мирным переговорам), с высокой вероятностью Украина не пойдет на уступки именно Фицо, а вот с Европейским Союзом компромиссные варианты могут быть найдены, –— добавил политолог.

Напомним, "Телеграф" писал, что Зеленский прокомментировал угрозы Фицо в свой адрес.