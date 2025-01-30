"Дорівнює нулю": в МЗС Чехії поглузували з погроз Фіцо припинити імпорт електроенергії в Україну

Більшість партнерів продовжить допомогу Україні за будь-яких обставин, тому немає значення, що будуть або не будуть робити словацький та угорський уряди

Проросійський премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо може погрожувати Україні припиненням постачань електроенергії через те, що Україна зупинила транзит російського газу. Проте навіть якщо він це зробить, та до нього доєднається ще один путінський друг, угорський прем'єр Віктор Орбан, це не вплине на енергозабезпечення України, оскільки більшість електроенергії Україна бере не зі Словаччини.

Про це сказав спеціальний уповноважений Міністерства закордонних справ Чеської Республіки з питань енергетичної безпеки Вацлав Бартушка в інтерв'ю "Укрінформу". Він пояснив, що більшість електроенергії Україна отримує з генеруючих потужностей Чехії або Німеччини, тому погрози Фіцо є "порожніми".

"Політична заява, яку прем'єр-міністр Фіцо зробив у грудні, дорівнює нулю. Тому що у нас є чотири європейські країни, які межують з Україною, і принаймні дві з них не припинятимуть поставки електроенергії – Польща та Румунія. Що будуть робити Словаччина та Угорщина – не дуже важливо", – пояснив він.

Бартушка додав, що у 2022 році вся Європа допомагала Україні обладнанням для ремонту пошкоджених російськими окупантами енергетичних об'єктів. В тому числі допомогу надавали з США. Більшість партнерів продовжить допомогу Україні за будь-яких обставин, тому немає значення, що будуть або не будуть робити словацький та угорський уряди.

Як повідомлялося раніше, 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою територію, що викликало хвилю критики у проросійських урядів Словаччини та Угорщини, оскільки вони за три роки не диверсифікували постачання. Оскільки Єврокомісія стала на бік України, а Україна ігнорувала істерики Будапешта та Братислави, путіністи Фіцо та Орбан почали діяти погрозами та шантажем.

Зокрема Фіцо різко почав звинувачувати Україну у тому, що вона нібито завдає економічних збитків Європі та пообіцяв їй проблеми зі вступом до НАТО та ЄС. Також він заявив про підготовку держперевороту у Словаччині та розкритикував президента України Володимира Зеленського.