"Геть Фіцо, нехай їде до Росії". У Словаччині люди вийшли на протести (кадри)

Окрім Братислави, протести охопили й інші великі міста Словаччини

У п’ятницю ввечері, 24 січня, у Словаччині люди вийшли на протести проти прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо – вони вимагають його відставки.

Про це повідомляє словацький сайт Aktuality. Окрім столиці країни Братислави, люди вийшли на акції протестів у 20 великих містах Словаччини. Головні гасла протестувальників — "Словаччина — це Європа", "Геть Фіцо!", "Хай Фіцо забирається в Росію", "Словаччина — це не Росія" і так далі.

Акції протесту організувала ініціатива "Мир Україні" та опозиційні політичні партії. Окрім Словаччини, аналогічні протести відбуваються у Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії. У місті Кошице на протести вийшло близько 15 тисяч людей: всього вийшло кілька тисяч людей у великих містах Словаччини.

У мережі з’явилися фото протестів з Братислави та інших міст Словаччини. За порядком спостерігають співробітники поліції.

Окрім фото, у соціальних мережах з’явилися й відеокадри протестів.

Водночас, прихильники уряду Фіцо організували власні акції під назвою "Словаччина — не Україна". У Братиславі на такий мітинг прийшло лише 40 осіб.

Раніше "Телеграф" розповідав, що проросійський уряд Угорщини шантажує Україну членством у ЄС через зупинку транзиту газу.