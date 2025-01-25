"Проблеми будуть не тільки зі вступом у НАТО": Фіцо висловився проти України, але реакція не забарилась

І це на тлі протестів у Словаччині

У суботу, 25 січня, прем'єр-міністр Словаччина Роберт Фіцо зробив гучну заяву щодо України та вступу до НАТО і це попри нещодавні протести проти його влади.

Під час етеру на одному з місцевих радіо Фіцо висловив доволі чітку позицію щодо України, яку можна трактувати певною мірою як погрози.

"Україна ніколи не буде в НАТО, а якщо послухати заяви деяких політиків останнім часом, то матиме і величезні проблеми зі вступом до ЄС", — сказав Фіцо.

На ці гучні слова вже починає реагувати українське суспільство. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що громадяни Словаччини вже виступають проти влади Фіцо, виходячи на масові протести.

І це, на думку Коваленка, першою чергою, наслідок недалекоглядного політичного курсу країни, яка створює залежність від Росії.

"Фіцо був у свій час в комуністичній партії Чехословаччини, тричі обіймав посаду прем‘єра і за весь цей час нічого не зробив для Словаччини в напрямку диверсифікації — зменшення залежності від російських енергоресурсів. Навпаки, спекулював на дешевій залежності від РФ", — наголошує керівник ЦПД.

За його словами, заява Фіцо добре показує його поверхневе бачення і повне нерозуміння геополітики, яке поставило під загрозу безпеку жителів Словаччини і Європи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Фіцо заявив про підготовку держперевороту у Словаччині та розкритикував президента України Володимира Зеленського.